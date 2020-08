The Last of Us Part II : le multijoueur en fuite avec une vidéo de quelques secondes

Tandis que l’histoire de The Last of Us Part II polarise les avis, en déclenchant parfois des polémiques absurdes, le multijoueur du titre de Naughty Dog ne s’est toujours pas montré. Du moins jusqu’à aujourd’hui, où une vidéo – qui semble tout à fait authentique – nous permet de jeter un (très) rapide coup d’oeil au mode PvP du jeu.

Un leak de plus

On vous l’accorde, la vidéo diffusée par The Irishlizard sur YouTube ne permet pas vraiment de voir ce que nous réserve ce mode multijoueur, à cause de sa qualité très basse. Selon The Irishlizard, cet extrait provient d’une ancienne build datant d’il y a quelques temps, ce qui veut dire que beaucoup de choses ont pu être modifiées depuis.

Ce mode nous permettrait donc de s’affronter en équipe de plusieurs survivants, avec les mécaniques de gameplay de base du jeu comme le craft et les attaques sournoises. Ce leak ne nous donne pas plus d’informations, et le studio n’a pas encore pris la parole concernant la date de sortie de ce mode multijoueur.