The Elder Scrolls: Blades fermera définitivement ses serveurs en juin 2026

Un spin-off mobile au parcours mitigé

Dans un message diffusé directement via l’application, Bethesda a annoncé que les serveurs de The Elder Scrolls: Blades seront coupés le 30 juin 2026 sur toutes les plateformes. D’ici là, l’éditeur propose une dernière période d’accès permettant de profiter pleinement du contenu restant. Tous les objets en jeu sont désormais proposés à un prix symbolique afin que vous puissiez expérimenter une dernière fois à fond (ou le découvrir sans restriction) avant la fermeture.

Pour rappel, le jeu propose de l’exploration de donjons en vue à la première personne, de la construction et gestion d’une ville et combats simplifiés adaptés aux écrans tactiles. Malgré plusieurs mises à jour, l’ajout du cross-play et des contrôles améliorés sur Switch, le titre n’a jamais totalement convaincu.

Contrairement à Fallout Shelter, qui a su se faire une belle place, la licence The Elder Scrolls n’est pas parvenue à percer avec ce modèle économique. Pourtant, la franchise reste plus populaire que jamais, comme en témoignent les nombreux portages de The Elder Scrolls V: Skyrim ou encore le succès de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Même si Todd Howard en a un peu assez qu’on lui rabâche la question, les fans n’attendent désormais qu’une chose : des nouvelles de The Elder Scrolls VI.