The Crew Motorfest : Le jeu de course d’Ubisoft lance son Année 2 et sa Saison 5 avec l’ajout de l’île de Maui et du contenu inédit

Une mise à jour de contenu généreuse en perspective

Accessible gratuitement pour tout le monde, l’île hawaïenne intègre neuf nouvelles zones et biomes, plus de 470 kilomètres de routes à parcourir, ainsi que des compétitions et activités supplémentaires. Parmi elles, on notera la présence des playlists « Made in Japan: Volume 2 » et « Chase Squad ». Dans la première, nous participerons à des courses de rue nocturnes à l’ambiance nippone dans le but de débloquer les « Rival Races », des duels contre une vingtaine d’adversaires répartis sur la carte. La seconde, elle, nous fera prendre part à des courses-poursuites sur fond de musiques composées par l’artiste français Carpenter Brut.

Attention cependant, cette dernière est disponible sans surcoût uniquement pour les possesseurs des éditions Gold et Ultimate de la production. Les autres devront acquérir le Pass Année 2 pour en profiter. Tarifé à 29,99€, il inclut également vingt nouveaux véhicules qui peuvent être pilotés dès maintenant ou qui le seront en terminant la playlist « Chase Squad » et au fur et à mesure des patchs qui seront déployés de manière mensuelle. Bien entendu, la mise à jour liée au lancement de cette saison ajoute aussi son lot d’améliorations et de correctifs à l’expérience de jeu.

En parallèle, le studio et éditeur français ont profité de l’opportunité pour évoquer brièvement le patch PS5 Pro qui pourra être téléchargé demain, jeudi 7 novembre, jour de sortie de la console de Sony. Entre autres, nous apprenons que le titre devrait afficher un rendu visuel « plus net et clair » et sera normalement capable de tourner « en 60 fps avec une résolution moyenne de 1696p pendant les missions ». A voir maintenant si cela apportera, ou non, un vrai plus en matière de confort et d’immersion comme le promet le communiqué.

The Crew Motorfest est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.