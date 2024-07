The Crew Motorfest sera jouable gratuitement durant quelques jours en juillet pour fêter sa saison 4

Un autre essai pour les plus indécis

Ce n’est pas la première fois qu’Ubisoft met en place des week-ends de jeux gratuits pour attirer de nouveaux pilotes sur The Crew Motorfest. Le lancement d’une nouvelle saison est propice à de telles opérations puisque c’est là que la communauté se réunit et peut découvrir des tas de nouveautés. La saison 4 du jeu sera lancée demain, le 3 juillet, et juste après cela, deux périodes gratuites seront au programme, à savoir :

Du 4 au 8 juillet sur PC et les consoles PlayStation

Du 11 au 15 juillet pour les consoles Xbox

Cette saison 4 mettra en lumière 29 nouveaux véhicules (22 inédits et 7 autres en provenance de The Crew 2) et met en place une nouvelle Playlist « Donk vs Lowrider », avec des nouveaux défis à accomplir au fil des semaines pour les fans des voitures à grosses roues ou de celles avec des suspensions hydrauliques pas comme les autres. Une nouvelle mise à jour améliorera également l’expérience. Vous retrouverez toutes les informations sur cette dernière sur le site officiel du jeu.

The Crew Motorfest est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.