The Caligula Effect 2 refait les présentations en vidéo

Après une campagne de communication intensive depuis son annonce, The Caligula Effect 2 se faisait discret depuis quelques semaines. C’était pour mieux préparer une vidéo de 9 minutes permettant de résumer l’histoire et représenter l’énorme casting de héros et d’antagonistes, malheureusement le tout en japonais sans traduction.

Cela reste plus de temps à présenter l’univers que dans l’intro du 1

Ainsi sans voix-off, ni même sous-titres au moins en anglais, difficile d’en dire plus sur cette longue bande-annonce en dehors du fait qu’elle montre uniquement des phases de dialogue. Ainsi FuRyu et Historia ne montre ni combats, ni donjon, ni même promenade dans le lycée ou la ville de ce JRPG qui partage les mêmes créateurs que Persona.

The Caligula Effect 2 sortira au Japon le 24 juin, puis atteindra nos PlayStation 4 et nos Switch à l’automne prochain (avec des voix japonaises et des textes anglais).