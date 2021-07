The Caligula Effect 2 trouve sa date de sortie européenne

The Caligula Effect 2 est disponible depuis quelques semaines au Japon mais on attendait toujours une date de sortie plus précise que « l’automne 2021 » pour le reste du monde. NIS America dévoile enfin l’information à l’occasion d’une nouvelle bande-annonce.

Une fin d’année chargée en JRPG

Attention puisque la date indiquée à la fin du trailer est celle qui concerne l’Amérique du Nord. Pour l’Europe il faudra attendre quelques jours puisque The Caligula Effect 2 sortira chez nous le 22 octobre. Pour rappel, le JRPG édité par FuRyu et développé par historia Inc. ne sera pas traduit en français, il faudra ainsi se contenter des textes anglais et des voix japonaises.

The Caligula Effect 2 sera donc disponible le 22 octobre sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.