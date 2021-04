The Caligula Effect 2 s’offre un deuxième stream ce vendredi

Un peu comme No More Heroes III tout à l’heure, The Caligula Effect 2 vient d’annoncer qu’un nouveau stream de présentation aurait lieu cette semaine, vendredi à 13h, heure française pour être précis.

Et même pas de vtubeuse…

Contrairement à Suda51, FuRyu est nettement plus précis vis à vis du contenu à attendre de la présentation. On aura donc droit à des démonstrations de gameplay que ce soit des combats ou lors de phases de scénario. L’édition collector japonaise devrait également se détailler mais c’est surtout la promesse de nouvelles informations à la fin du stream qui a de quoi nous rendre curieux.

Le stream sera animé par un quatuor de doubleurs du jeu. On retrouve donc Arisa Kori qui interprète l’intelligence artificielle vocaloid Regret et chante donc l’ensemble des thèmes de cet épisode. Il y aura également Yuki Takada qui est la voix de Kranke. Mais après toutes ces semaines consacrées aux antagonistes du jeu, il est grand temps de s’intéresser aux héros avec deux membres du Go Home Club présents.

Il s’agit de Kento Itou qui prête sa voix à Shota Tsurumaki et de Mai Fuchigami qui jouera Marie Amabuki dans The Caligula Effect 2 après avoir été Marie Mizuguchi dans le premier épisode. Vous pouvez également reconnaître la comédienne en tant que Nagisa Shiota dans Assassination Classroom ou Kawakami-sensei dans Persona 5.

The Caligula Effect 2 sortira cet automne sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.