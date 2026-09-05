Blasphème The Blood of Dawnwalker : qui est le coupable dans l’affaire de l’étendard ?

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Dans le prologue de The Blood of Dawnwalker, vous allez pouvoir faire la rencontre de Gremla, une villageoise désemparée qui s’est vue l’étendard de la messe se faire voler. Vous allez devoir mener l’enquête, puis pointer du doigt le bon coupable pour éviter que la cérémonie du soir ne devienne un bain de sang. Dans ce guide, on vous explique toutes les étapes en détail pour que vous puissiez faire les bons choix.

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Source : ActuGaming

Comment progresser dans l’enquête du vol de la quête Blasphème de The Blood of Dawnwalker ?

Avant d’aller questionner une petite poignée de villageois, dans The Blood of Dawnwalker, vous allez tout d’abord devoir inspecter la scène sur laquelle s’est déroulé le vol.

Alors, vous aurez quatre choses à inspecter : l’intérieur de l’atelier de Gremla et les extérieurs. Dans une piste, vous allez en avoir une seconde de cachée ; disons qu’elle peut facilement passer inaperçue. C’est pourquoi on vous détaille les choses à inspecter.

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Inspectez bien les deux traces au sol lors de cette quête de The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

  • L’installation brisée dans l’atelier de Gremla
  • Les traces de pas dehors, à gauche de l’atelier
  • Les traces de bâton dehors, à gauche de l’atelier
  • Le morceau d’étendard déchiré dehors, à gauche de l’atelier

Oui, l’inspection des pas ou des traces de bâton se fait en deux étapes. C’est cette étape qui bloque généralement auprès des joueurs.

Qui est le coupable dans l’affaire de vol de la quête Blasphème de The Blood of Dawnwalker ?

Vous êtes sur un guide, alors, nous n’allons pas passer par quatre chemins pour vous désigner qui est le voleur. Il s’agit du vieux Premysl.

Une fois que vous aurez terminé d’investiguer dans les alentours de l’atelier de Gremla, allez en direction du nord, vers la maison qui se trouve en haut de la colline, jonchée de bottes de foin et d’ouvrier atelier à moissonner.

En lui parlant, vous pourrez le déclarer coupable en suivant les lignes de dialogues jaune. Néanmoins, il faut quand même faire attention si vous ne souhaitez pas que la messe soit un bain de sang.

Ainsi, dites-lui que l’absence de cette bannière peut énerver Brencis et mettre sa famille en danger. Un autre choix peut engendrer la perte de la bannière et la mise en péril de nombreuses personnes lors de la cérémonie nocturne. Alors faites bien attention au choix de cette quête.

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Sélectionnez le premier choix lors de cette quête de The Blood of Dawnwalker // Source : ActuGaming

Un segment de journée sera utilisé pour cette quête, ainsi, on vous conseille de l’effectuer l’après-midi pour avoir le temps de faire d’autres quêtes en amont. Si vous vous questionnez sur les quêtes à prioriser lors du prologue, n’hésitez pas à suivre notre guide complet du prologue qui vous détaille étape par étape les quêtes à faire, mais aussi leurs solutions si jamais vous bloquez ! Sinon, n’hésitez pas à consulter notre page de Guides qui renferme diverses astuces qui pourront vous être utile pour votre aventure sur The Blood of Dawnwalker !

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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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