Blasphème The Blood of Dawnwalker : qui est le coupable dans l’affaire de l’étendard ?

Comment progresser dans l’enquête du vol de la quête Blasphème de The Blood of Dawnwalker ?

Avant d’aller questionner une petite poignée de villageois, dans The Blood of Dawnwalker, vous allez tout d’abord devoir inspecter la scène sur laquelle s’est déroulé le vol.

Alors, vous aurez quatre choses à inspecter : l’intérieur de l’atelier de Gremla et les extérieurs. Dans une piste, vous allez en avoir une seconde de cachée ; disons qu’elle peut facilement passer inaperçue. C’est pourquoi on vous détaille les choses à inspecter.

L’installation brisée dans l’atelier de Gremla

Les traces de pas dehors, à gauche de l’atelier

Les traces de bâton dehors, à gauche de l’atelier

Le morceau d’étendard déchiré dehors, à gauche de l’atelier

Oui, l’inspection des pas ou des traces de bâton se fait en deux étapes. C’est cette étape qui bloque généralement auprès des joueurs.

Qui est le coupable dans l’affaire de vol de la quête Blasphème de The Blood of Dawnwalker ?

Vous êtes sur un guide, alors, nous n’allons pas passer par quatre chemins pour vous désigner qui est le voleur. Il s’agit du vieux Premysl.

Une fois que vous aurez terminé d’investiguer dans les alentours de l’atelier de Gremla, allez en direction du nord, vers la maison qui se trouve en haut de la colline, jonchée de bottes de foin et d’ouvrier atelier à moissonner.

En lui parlant, vous pourrez le déclarer coupable en suivant les lignes de dialogues jaune. Néanmoins, il faut quand même faire attention si vous ne souhaitez pas que la messe soit un bain de sang.

Ainsi, dites-lui que l’absence de cette bannière peut énerver Brencis et mettre sa famille en danger. Un autre choix peut engendrer la perte de la bannière et la mise en péril de nombreuses personnes lors de la cérémonie nocturne. Alors faites bien attention au choix de cette quête.

Un segment de journée sera utilisé pour cette quête, ainsi, on vous conseille de l’effectuer l’après-midi pour avoir le temps de faire d’autres quêtes en amont. Si vous vous questionnez sur les quêtes à prioriser lors du prologue, n’hésitez pas à suivre notre guide complet du prologue qui vous détaille étape par étape les quêtes à faire, mais aussi leurs solutions si jamais vous bloquez ! Sinon, n’hésitez pas à consulter notre page de Guides qui renferme diverses astuces qui pourront vous être utile pour votre aventure sur The Blood of Dawnwalker !