The Binding of Isaac: Repentance+ Online débarquera en novembre sur consoles pour vivre l’aventure à plusieurs

L’expérience complète jouable jusqu’à quatre

L’actualité récente d’Edward McMillen s’alimente surtout du côté de Mewgenics, le roguelite tour par tour avec des chats se reproduisant entre eux. Depuis sa sortie initiale sur PC au succès tonitruant, on attend toujours les versions consoles. Un manquement que ne connaîtra bientôt plus The Binding of Isaac: Repentance+ Online, d’après le dernier trailer diffusé par Nicalis, sur le développement et l’édition du jeu depuis la version « Rebirth ».

Le jeu cultissime du créateur américain a atteint sa forme finale depuis quelques temps sur PC, ponctuant son suivi copieux d’une dimension multijoueur. Et dans quelques mois, il sera possible de profiter de cette version complète sur consoles. Au programme de ce The Binding of Isaac: Repentance+ Online, on retrouve le jeu complet doté de ses extensions « Afterbirth’, “Afterbirth+”, “Repentance” et bien sûr“Repentance+ ».

Cela représente énormément de contenu et de challenge en pouvant compter sur des centaines d’objets, des dizaines de personnages jouables, mais aussi et surtout un maximum de trois joueurs et joueuses avec qui jouer en coopération. Petite déception, seule la version Switch 2 héritera d’une version physique.

Pour le reste, The Binding of Isaac: Repentance+ Online débarquera en dématérialisé le 19 novembre sur PS5, Xbox Series et Switch 2.