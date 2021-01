Annoncé il y a plus de deux ans maintenant, la prochaine et ultime extension de The Binding of Isaac: Repentance prend finalement date et débarquera sur PC le 31 mars prochain. Cette extension arrivera également sur consoles mais la date n’a pour l’instant pas été dévoilée.

Le chapitre final

Accompagnée d’un tout nouveau trailer pour l’occasion, cette nouvelle extension rajoutera pas moins de 500 heures de gameplay si l’on en croit la page Steam de The Binding of Isaac: Repentance. Près de 100 nouveaux ennemis débarqueront ainsi que 25 nouveaux boss, sans parler des deux nouveaux personnages jouables.

Comme pour n’importe quel DLC, il vous faudra bien entendu le jeu de base pour pouvoir en profiter. Aucun prix n’a pour l’instant été dévoilé mais ne devrait pas excéder les 10€.

Pour rappel, The Binding of Isaac: Repentance débarquera sur PC le 31 mars prochain.