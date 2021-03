The Binding of Isaac: Repentance lance sa sortie sur PC en vidéo

Comme annoncé il y a quelques mois de ça, The Binding of Isaac: Repentance est enfin disponible aujourd’hui sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Cerise sur le gâteau, ce chapitre final se dote d’un trailer de lancement.

Un dernier chapitre pour la route

Dans cette bande-annonce servant à lancer la sortie du soft, nous y voyons les nombreux ajouts et améliorations dont disposera le titre. Au programme des nouveautés, The Binding of Isaac: Repentance intégrera entre autres deux nouveaux personnages jouables, plus de 25 nouveaux boss et 100 ennemis additionnels, 5000 nouvelles pièces, 130 items en plus et bien d’autres joyeusetés.

Au total, le dernier chapitre du roguelike mythique d’Edmund Mcmillen y ajoute la bagatelle de 100 heures de gameplay. Ce nouveau DLC réajuste également la jouabilité et implémente accessoirement des fins supplémentaires.

Pour rappel, The Binding of Isaac: Repentance est le chapitre final du roguelike éponyme où Isaac progresse dans un sous-sol aux diverses pièces inquiétantes, afin d’échapper des griffes de sa mère voulant le sacrifier. Le bougre pourra s’équiper d’items, combattre des boss, et descendre de sous-sols en sous-sols dans ses runs jusqu’à affronter le boss final. Le tout d’une seule traite, roguelike oblige.

The Binding of Isaac: Repentance est disponible dès maintenant sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Le DLC arrivera par la suite sur PS4, PS5 et Switch d’ici le troisième trimestre de cette année, sans plus de précisions.