The 7th Guest VR annoncé, un grand classique de retour sur Meta Quest et PC VR

Un classique revient en réalité virtuelle

Bien sûr, la grande annonce de la conférence du géant californien, c’était le Meta Quest 3. Le prochain casque de l’entreprise sortira bientôt et on connait déjà ses spécificités et son prix. Mais plusieurs jeux ont également fait les présentations dans la foulée et le studio Vertigo Games avait pas mal de choses à nous partager. Parmi tout ça, on y trouve l’annonce de The 7th Guest VR, officialisé avec une première bande-annonce.

Aventure interactive emblématique qui avait marqué les joueurs et joueuses PC à l’époque, le titre revient à travers réinterprétation en réalité virtuelle, nous promettant une expérience immersive remplie de mystères et d’énigmes. L’intrigue d’il y a 30 ans est respectée, avec le retour de personnages connus tels que Martine Burden, Brian Dutton, Edward et Elinor Know, mais au travers d’un gameplay repensé pour la réalité virtuelle et des énigmes remises au goût du jour. Paul van der Meer, Game Director, est logiquement très enthousiaste à l’idée de se plonger dans cette aventure :

« Je me souviens encore d’avoir été hypnotisé quand j’ai joué au jeu original. Tout me semblait si réel et tellement mystérieux ! Pouvoir transposer ce jeu emblématique en VR est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de partager le résultat avec tout le monde »

Chapeauté par Vertigo Games (Arizona Sunshine 2), en collaboration avec Vertigo Games Rotterdam et Exkee, le titre n’a pas encore de date de sortie précise. Mais on sait qu’il sera disponible sur SteamVR, Meta Quest 2 et Meta Quest 3 courant 2023.