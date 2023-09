The 7th Guest VR : Le jeu de 1993 fait son retour en VR, premier avis après 30 minutes de jeu

C’est à l’occasion d’une petite visite des locaux de Vertigo Games à Rotterdam, que nous avons pu poser les mains sur ce remake de The 7th Guest, après Arizona Sunshine 2. Deux salles, deux ambiances donc, car il faut rappeler que le soft est un point’n’click de longue date, avec des cinématiques FMV et joué avec de vrais acteurs, une formule qui pullulait au début des années 90, avec l’avènement du format CD. Cela remonte à fort longtemps, mais la franchise arrive dans une version revisitée qui nous donne, après cette première prise en main, une grosse envie de faire de l’escape game !

Un gameplay revisité et super ingénieux ?

The 7th Guest VR sera sûrement un titre très ingénieux dans sa progression. Dès le début, le soft nous force à nous servir de notre matière grise pour continuer notre chemin. Nous devions d’abord utiliser, par exemple, une lampe verte, donnant la possibilité de réparer un pont, afin d’avancer. Cet accessoire fera aussi office de Rayon X car il révélera souvent des indices, donnant au joueur les clés de la résolution du puzzle en cours.

D’ores et déjà, The 7th Guest est indéniablement charmeur, jusque dans le manoir que l’on y visite. Sur la seule pièce visitée dans la démo, l’aventure s’apparente à de l’escape game pur et dur, mais en VR. Il faut noter que les déplacements sont classiques pour un jeu VR, avec la possibilité de se mouvoir normalement ou via un système de téléportation. Une mécanique connue, mais efficace. Par contre, nous n’avons pas forcément aimé l’interface de la map, qui est dans les standards des jeux VR, certes, mais aurait mérité un peu plus de praticité.

Parmi les énigmes testées, sur l’entièreté de la démo, force est d’admettre que le titre de Vertigo nous a semblé fort intéressant, et même plutôt habile. L’interaction avec le décor est captivante, et sera littéralement au service du gameplay. Un certain puzzle permettant d’utiliser des chapeaux portails pour récupérer des clés et ouvrir des objets nous a paru très bien ficelé, en forçant le joueur à bien observer l’environnement qui l’entoure.

Tout est super intelligent dans la conception de ce remake, dont la plupart des énigmes a bien été retravaillée, et seront ici totalement différentes du jeu original. Maintenant, il ne reste plus qu’à voir si le titre sera aussi bon sur la longueur, et si les puzzles seront du même niveau sur les autres pièces à visiter, qu’il faut plus ou moins purifier.

Un coup de polish qui fait plaisir

Sur le côté graphique, le travail achevé par Vertigo est excellent. Si nous sommes très loin d’une grosse production, il faut bien admettre que le titre tournait plutôt bien sur cette démo. Il n’y avait pas de problèmes particuliers, et puis le moteur physique comme la modélisation des textures nous ont semblé plus que décents. Il n’y a plus qu’à voir désormais le résultat sur un Quest 2 mais dans l’ensemble, le titre testé sur un Rift S n’a pas à rougir face à son petit frère, et proposera sûrement une meilleure expérience.

La direction artistique ne sera pas en reste. Bien que générique d’un côté, force est de constater que refaire complètement un jeu sorti en 1993, qui plus est en VR n’est pas chose aisée. Ceci dit, Vertigo et Exkee semblent avoir compris l’essence du jeu, pour nous sortir une copie qui semble marcher dans les clous du titre de 1993. L’aspect cartoonesque avec un petit soupçon de maison hantée fonctionne bien dans l’ensemble, et il nous tarde de voir tous les décors de ce manoir qui disposera, on l’espère, d’environnements encore plus variés pour nous offrir une atmosphère similaire au jeu original.

Le remake ne finira sûrement plus de nous surprendre, avec l’incrustation parfaite des vrais acteurs du jeu orignal. Le soft disposant auparavant de cinématiques en FMV, le studio marseillais Exkee a fait du bon boulot en faisant apparaître les personnages du jeu original directement dans des cinématiques ingame en VR, exacerbant l’immersion déjà prenante. C’est d’ailleurs le studio marseillais Exkee qui s’est occupé de l’incrustation des protagonistes, pour un résultat plus que flamboyant. On ne sait pas tout à fait si les doublages ont été réenregistrés, mais il nous a semblé que non lors de cette session de test. Cela sera à confirmer sur le jeu final.

Le remake de The 7th guest est un jeu VR qui pourrait bien attirer notre attention. En comprenant l’atmosphère du jeu d’origine et en proposant des énigmes intelligentes à la façon d’un espace game, de ce que l’on a vu, le soft coche presque toutes les cases pour nous charmer. La technique ne sera peut-être pas folle, et on se pose certes des questions sur sa durée de vie ou encore la teneur des prochains puzzles, mais pour l’heure nous sommes confiants sur la qualité du jeu, qui pourrait ravir les adorateurs de l’expérience de 1993. Nous attendons avec une certaine excitation sa sortie, fixée au 19 octobre sur PCVR, Quest 2 et PSVR2.