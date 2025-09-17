Genshin Impact : Paris accueille en ce moment la Teyvat Expo, une expérience immersive aux Halles

Toutes les régions de Teyvat en immersion

Depuis la première bêta, que de chemin parcouru pour Genshin Impact. Le monde ouvert free-to-play de HoYoverse (alors MiHoYo) a connu un succès fulgurant et s’est enrichi au fil des années avec de nouvelles régions et un flot continu de contenu pour l’aventure du Voyageur (ou de la Voyageuse).

Du 13 au 21 septembre 2025, Teyvat Expo, une exposition immersive dédiée à Genshin Impact, ouvre ses portes au Forum des Halles (Les Halles, Paris 1er). Organisée par HoYoverse, elle propose aux fans de découvrir des concepts artistiques inédits, d’explorer la nouvelle région Nod‑Krai, et de profiter de produits exclusifs. Le billet adulte est de 20 €, tarif réduit (4‑12 ans) 16 €, gratuit pour les moins de 4 ans.

l’exposition s’étend sur plus de de 1 000 m² d’espace immersif conçu pour retracer le parcours visuel et créatif de Genshin Impact. On peut y voir :

Des illustrations jamais montrées, croquis préliminaires, ainsi que des concepts arts des nations, des personnages, des monstres et des décors, y compris ceux de Nod‑Krai.

Des installations immersives permettant d’expérimenter des paysages emblématiques : les montagnes enneigées, les festivals des lanternes, l’architecture de Sumeru, etc.

Une zone de mini‑jeux, un photobooth thématique, et des reproductions physiques (maquettes et dioramas)

Les concepts des différents personnages 5 étoiles, et notamment ceux des Archons, se révèlent particulièrement intéressants. Ils permettent d’apercevoir les designs alternatifs qui auraient pu exister (et il faut avouer qu’avec le recul, certains donnent même plus envie que les versions finales).

En outre, HoYoverse a également collaboré avec des artistes internationaux pour créer des œuvres uniques liées à l’univers de Genshin et qui sont exposées dans les allées. Nous avons pu nous rendre sur place et ne pouvons que vous conseiller d’y aller, que vous soyez parisien ou simplement de passage. Voici d’ailleurs quelques photos prises sur place qui donnent un petit aperçu de ce qui vous attend.

Enfin, chaque visiteur repart avec un sac de goodies garanti. Une boutique propose également de nombreux articles variés, adaptés à tous les budgets (oui, on a craqué). N’hésitez pas à consulter la page officielle de l’évènement pour plus d’informations.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.