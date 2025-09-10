Genshin Impact accueille l’une de ses mises à jour les plus importantes avec l’arrivée de la région de Nod-Krai

Lauma ouvre le bal des personnages de Nod-Krai

La mise à jour de Nod-Krai est enfin disponible pour Genshin Impact, vous laissant ainsi arpenter cette nouvelle zone pleine de secrets. Vous pourrez en découvrir un peu plus via de nouvelles quêtes d’Archon, qui mettent principalement en avant l’organisation des Fatui et le personnage de Columbina, central durant ce périple à Nod-Krai. De plus, dès aujourd’hui, il est possible d’invoquer le personnage 5 étoiles Dendro inédit, Lauma. Elle sera remplacée d’ici trois semaines par Flins, autre personnage 5 étoiles inédit.

Cette mise à jour vous réserve aussi pas mal de récompenses, et ce même avant l’anniversaire du jeu qui aura lieu le 28 septembre prochain et qui fera pleuvoir les primo-gemmes et les voeux. Dès maintenant, vous pouvez invoquer un personnage 5 étoiles gratuitement parmi ceux disponibles dans la bannière standard, comme Jean ou Diluc. De plus, le personnage d’Aino est aussi disponible gratuitement en accomplissant quelques quêtes. En bref, un nouveau chapitre s’ouvre pour le gacha, avec des tas de choses à découvrir dans cette zone inédite.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.