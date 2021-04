Test Rekt Ultim8 : Un siège confortable aux finitions excellentes

Rekt, jeune entreprise française s’est spécialisée dans la conception des sièges, bureaux et accessoires gaming. Un catalogue qui se destine principalement au confort de la bureautique ou de vos sessions de jeu sur ordinateur. On vous avait présenté la Team8 lors des débuts de la société il y a trois ans et l’on vous parle cette fois-ci de la Rekt Ultim8, un fauteuil haut de gamme d’inspiration couture et qui se révèle être particulièrement confortable.

Conditions de test : Nous avons testé le fauteuil Rekt Ultim8 pendant environ trois mois avec une utilisation quasi-quotidienne. Le siège a été expérimenté pendant de longues sessions (parfois 10 à 12 heures sur une journée) pour une utilisation principalement bureautique, mais aussi en conditions de jeu.

Installation et montage très simple

Première étape lors de la réception du colis, après vérification de son état, c’est le montage du fauteuil. Les sièges haut de gamme nécessitent toujours une installation plus ou moins fastidieuse puisque bien sûr, on ne reçoit pas le produit déjà monté. Si pour certains, il s’agit d’une étape un peu calvaire, ici, l’assemblage se fait de façon très intuitive. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui soufflent à la lecture d’une notice.

Le Rekt Ultim8 facilite grandement la tâche en proposant des éléments qui sont déjà partiellement assemblés. Il suffit alors d’assembler les divers éléments en suivant le manuel d’emploi. On monte le châssis avec le piston, on assemble avec l’assise et le dossier, sans oublier les roulettes et le tour est joué. Comptez environ 15 à 25 minutes pour finaliser le montage, qui peut très bien se faire seul. Seul un petit coup de pouce pour maintenir le dossier lors de l’assemblage avec l’assise est recommandé.

C’est donc avec une facilité presque déconcertante que le fauteuil se monte. On pourrait pinailler un peu sur les roulettes, qui, lors de notre assemblage, ont eu un peu de mal à s’insérer. Il s’agit peut-être d’un cas isolé mais nous avons dû insister un peu pour que cela rentre correctement. Qu’à cela ne tienne, rassurez-vous, cela ne vient pas ternir la facilité d’assemblage dans sa globalité, et en dépit d’une notice qui est pourtant un peu trop expéditive, l’ensemble est très intuitif.

Un beau siège couture

Une fois le siège monté, on a tout de suite un sentiment très positif en le regardant : le Rekt Ultim8 dégage une sensation de robustesse et de solidité immédiate. Mieux encore, le revêtement inspiration couture lui accorde une très grande classe. Proposé en 6 coloris (Deep Grey, French Blue, Graphite Black, Light Grey, Pastel Pink, True Red), la marque française nous propose plusieurs déclinaisons qui devraient plaire à un large public. Nous avons opté pour le coloris rose pastel, dont nous sommes particulièrement satisfaits. Le fauteuil s’intègre très bien dans une configuration salon ou bureau, et apporte un peu de couleur sans être trop voyant.

Il faut dire que l’une des grandes qualités du Rekt Ultim8, c’est son revêtement. Le fabricant a opté pour un tissu Elastron. Cela lui permet de dégager une esthétique différente mais aussi de présenter d’autres avantages. Contrairement aux sièges en similicuir, le tissu permet une meilleure circulation de l’air. Cela limite les risques de transpiration ainsi que les possibles variations de chaleur lors de fortes (ou basses) températures. Le tissu est agréable et donne un cachet visuel tout particulier au produit.

Cette chaise de bureau offre également de très bonnes finitions. Les matériaux utilisés, que ce soit son métal, son plastique ou son tissu, sont d’excellente facture. La structure est solide, et que ce soit au premier coup d’œil ou après maniement, le siège dégage un véritable sentiment de confiance. Le châssis est lui aussi très robuste et les roulettes fonctionnement parfaitement : elles sont silencieuses et glissent très (trop ?) bien. Il n’y a que les accoudoirs qui entachent légèrement ce constat, qui semblent être un peu en dessous en termes de qualité.

Le confort comme maître mot

L’entreprise française n’a pas seulement misé sur de bons matériaux et un tissu agréable : l’Ultim8 se veut également très confortable. Et c’est ce que l’on recherche dans une chaise de bureau haut de gamme. Fort heureusement, Rekt nous partage ici son savoir-faire en la matière et le bilan concernant le siège est proche de la perfection : l’Ultim8 est particulièrement confortable.

Après plusieurs mois d’utilisation sur des journées parfois intensives de télétravail, nous n’avons pas senti de gêne particulière. L’assise et le dossier sont suffisamment solides pour nous maintenir, sans l’être trop pour ne pas créer de gêne et éviter qu’on les ressente. Bien douillet, le siège conviendra aux joueuses et joueurs qui font de longues sessions de jeu ou qui doivent travailler longuement en position assise. Le Rekt Ultim8 se positionne d’ailleurs comme un excellent choix pour les personnes qui font ces deux activités, en atteste son design sobre, élégant, sans être tape-à-l’œil.

Concernant les accoudoirs, ces derniers sont 4D, comme la majorité des sièges gamers au prix élevé. C’est-à-dire qu’ils peuvent être configurés selon plusieurs directions : on peut gérer la hauteur, la direction, la profondeur mais l’on peut également ajuster l’angle avec une légère rotation afin d’opter pour le meilleur axe. Avec toutes ces combinaisons, cela permet de poser ses coudes dans une position optimale. On notera aussi que malgré leur robustesse, leur revêtement est légèrement souple sur sa surface, afin de garder un confort pour les coudes lors de grosses journées.

Une assise un peu étroite

Il y a cependant un petit hic dans la construction du siège. Si celui-ci est particulièrement efficace, il ne conviendra pas forcément aux personnes qui ont une forte silhouette. L’Ultim8 possède une assise relativement étroite, avec un châssis baquet, et si elle offre un maintien et un confort optimal pour la majorité des individus, force est de constater qu’elle pourrait incommoder les grands gabarits, qui risquent de se sentir un peu plus étriqués au niveau du popotin. Qui sait, peut-être que Rekt proposera une version XL de son Ultim8 à l’avenir ?

Profitons-en pour aborder la présence de deux coussins : un appui-tête et un autre situé au niveau des lombaires. Les deux peuvent être facilement enlevés ou réajustés si besoin. Proposés dans le même tissu que le siège, ils proposent un revêtement agréable mais sont peut-être un peu trop rigides. Le coussin au niveau des lombaires devrait satisfaire, tandis que la majorité pourrait se plaindre du coussin appui-tête qui n’est pas particulièrement agréable. On ne recommandera donc pas son utilisation en position assise, sa présence n’étant de toute façon que peu conseillée afin de garder une liberté dans le mouvement de la nuque.

Enfin, si cela semble logique pour un siège à ce tarif, le Rekt Ultim8 peut basculer et offrir des positions inclinées ou totalement allongées. Le système fonctionne bien et l’on peut basculer pour obtenir une position à l’horizontal et ainsi se coucher jusqu’à 180°. Les mécanismes sont très accessibles, si ce n’est peu ou pas protégés, et la bascule se fait de façon très fluide tout en gardant un minimum de résistance pour ne pas avoir un mouvement trop violent. Rien n’est à signaler sur cette mécanique, qui fait pile ce qu’on lui demande.