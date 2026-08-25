Terranigma, l’action-RPG japonais sorti en 1995, renaîtra l’an prochain via un portage amélioré

Le retour d’une pépite de la Super Nintendo

Dans une période où la préservation du jeu vidéo ne vit pas ses heures les plus optimistes, il est toujours bon de voir débarquer un titre vieux de trente ans ayant marqué une génération. Tel est le destin de Terranigma, initialement sorti sur Super Nintendo. Grâce à Clear River Games et à sa collaboration avec Square Enix, le voici prévu pour l’an prochain. Un trailer vient accompagner l’annonce.

Clear River a donc comme projet de faire connaître à un nouveau public les travaux réalisés à l’époque par le studio japonais Quintet. Un action-RPG japonais en 2D et vue du dessus, symbole d’une Super Nintendo dans sa meilleure forme. Une ambition notamment affichée par sa bande-son superbe et ses graphismes qui le sont tout autant, basés sur les dessins et designs de Kamui Fujiwara.

On retrouvera une histoire basée sur les thèmes de la création et de la destruction, à travers laquelle nous devrons restaurer les continents de la Terre et ressusciter la faune, la flore et tout simplement l’humanité. Nous incarnerons Ark, résident du village de Crysta, situé dans la partie Ténèbres de la planète, pour réussir cette quête. Son voyage lui fera prendre conscience du monde qui l’entoure, tout comme ses dangers, qu’il pourra repousser grâce à sa lance et bien d’autres pouvoirs dans un système de combat en temps réel.

Terranigma est attendu en 2027 sur PC (via Steam et GOG), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4 et Switch. Des versions physiques sont visiblement prévues, mais il reste à avoir de plus amples informations à ce sujet.