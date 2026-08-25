Terranigma, l’action-RPG japonais sorti en 1995, renaîtra l’an prochain via un portage amélioré

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Dans les années 90, le studio japonais Quintet s’est distingué par le développement de la « SoulBlazer Trilogy », initiée en 1992 par le jeu éponyme, et conclue par Terranigma en 1995. Sans nouvelle de l’entreprise depuis des décennies, c’est avec surprise que nous allons renouer avec une partie de cette histoire de l’action-RPG nippon. Terranigma va en effet faire l’objet d’une ressortie avec Clear River Games aux commandes, à l’occasion d’un portage adapté aux consoles actuelles.

Le key art original de Terranigma // Source : Square Enix

Le retour d’une pépite de la Super Nintendo

Dans une période où la préservation du jeu vidéo ne vit pas ses heures les plus optimistes, il est toujours bon de voir débarquer un titre vieux de trente ans ayant marqué une génération. Tel est le destin de Terranigma, initialement sorti sur Super Nintendo. Grâce à Clear River Games et à sa collaboration avec Square Enix, le voici prévu pour l’an prochain. Un trailer vient accompagner l’annonce.

Clear River a donc comme projet de faire connaître à un nouveau public les travaux réalisés à l’époque par le studio japonais Quintet. Un action-RPG japonais en 2D et vue du dessus, symbole d’une Super Nintendo dans sa meilleure forme. Une ambition notamment affichée par sa bande-son superbe et ses graphismes qui le sont tout autant, basés sur les dessins et designs de Kamui Fujiwara.

On retrouvera une histoire basée sur les thèmes de la création et de la destruction, à travers laquelle nous devrons restaurer les continents de la Terre et ressusciter la faune, la flore et tout simplement l’humanité. Nous incarnerons Ark, résident du village de Crysta, situé dans la partie Ténèbres de la planète, pour réussir cette quête. Son voyage lui fera prendre conscience du monde qui l’entoure, tout comme ses dangers, qu’il pourra repousser grâce à sa lance et bien d’autres pouvoirs dans un système de combat en temps réel.

Terranigma est attendu en 2027 sur PC (via Steam et GOG), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4 et Switch. Des versions physiques sont visiblement prévues, mais il reste à avoir de plus amples informations à ce sujet.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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