Tencent se défend contre Sony suite aux accusations de plagiat de ce dernier dans l’affaire Light of Motiram/Horizon

« Et Zelda alors ? »

Tencent a formulé une première réponse suite à l’action de Sony. Celle-ci a été relayée par The Game Post, et à l’intérieur, on peut lire que l’éditeur chercher à rendre irrecevable la plainte, en indiquant que derrière les accusations de plagiat, Sony chercherait à s’octroyer un monopole sur un genre :

« Au fond, l’action de Sony ne vise pas à lutter contre le piratage, le plagiat ou toute autre menace réelle à la propriété intellectuelle. Il s’agit d’une tentative inappropriée de délimiter un secteur bien connu de la culture populaire et de le déclarer domaine exclusif de Sony. »

La défense de Tencent repose sur quelques éléments mis en avant par Sony, comme le fait que ce dernier clame que Horizon dépeint un monde fictionnel comme aucun autre avant lui.

L’éditeur veut montrer que cela est faux, en pointant du doigt des propos tenus par le studio Guerilla lui-même dans un documentaire où le directeur artistique Jan-Bart Van Beek émet une comparaison avec le jeu Enslaved: Odyssey to the West. Tencent va encore plus loin en évoquant Zelda: Breath of the Wild et d’autres jeux :

« Cette affirmation est surprenante, car elle est catégoriquement contredite par les développeurs de Sony eux-mêmes, sans parler de la longue histoire de jeux vidéo reprenant les mêmes éléments que Sony cherche à monopoliser par ce procès. La plainte de Sony ignore ces faits de manière révélatrice. Au lieu de cela, elle tente de transformer des ingrédients omniprésents du genre en propriétés. En poursuivant en justice un projet inédit qui ne fait qu’employer les mêmes codes traditionnels adoptés par de nombreux autres jeux sortis avant et après Horizon – comme Enslaved, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Far Cry: Primal, Far Cry: New Dawn, Outer Wilds, Biomutant, et bien d’autres – Sony cherche à obtenir un monopole inadmissible sur les conventions du genre.»

De quoi donner du grain à moudre à la justice si cette affaire va plus loin, et si un accord à l’amiable entre les deux entités n’est pas trouvé.