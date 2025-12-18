Light of Motiram : Sony et Tencent auraient trouvé un accord, ce jeu inspiré de Horizon a été retiré de Steam
Rédigé par Jordan
Light of Motiram aura été l’objet d’une bataille assez virulente entre Sony et Tencent, le premier accusant le second de copier sans vergogne la licence Horizon. Tout cela était en train de se diriger vers un conflit juridique qui allait se régler devant les tribunaux, mais finalement, cette bataille se dirige vers sa conclusion plus tôt que ce qui était prévu grâce à un accord trouvé entre les deux entreprises.
Un jeu annulé, ou retravaillé ?
Le site The Verge rapporte aujourd’hui que Sony et Tencent viennent de trouver un accord dont le contenu est encore confidentiel, ce qui permet de classer l’affaire sans suite et d’enterrer la hache de guerre. La première conséquence de cette entente est le retrait immédiat de Light of Motiram de Steam. Tencent avait déjà effectué plusieurs changements sur la page du jeu depuis que l’affaire a éclaté, mais cette page est désormais mise hors-ligne, tout comme sur l’Epic Games Store.
On ignore si cela veut dire que Tencent a mis complètement fin au projet, où s’il faut maintenant s’attendre à ce que celui-ci subisse un lifting total afin de gommer les ressemblances avec Horizon. Ce qui parait difficile en l’état, en plus d’être long et très couteux. D’autant plus que l’image du jeu est désormais impactée. On ignore donc ce qu’il adviendra de Light of Motiram, ce qui veut dire que Sony a certainement obtenu gain de cause, stoppant ainsi les poursuites judiciaires qui étaient en cours et qui auraient mis à mal les deux camps.
