Light of Motiram : Sony et Tencent auraient trouvé un accord, ce jeu inspiré de Horizon a été retiré de Steam

Un jeu annulé, ou retravaillé ?

Le site The Verge rapporte aujourd’hui que Sony et Tencent viennent de trouver un accord dont le contenu est encore confidentiel, ce qui permet de classer l’affaire sans suite et d’enterrer la hache de guerre. La première conséquence de cette entente est le retrait immédiat de Light of Motiram de Steam. Tencent avait déjà effectué plusieurs changements sur la page du jeu depuis que l’affaire a éclaté, mais cette page est désormais mise hors-ligne, tout comme sur l’Epic Games Store.

On ignore si cela veut dire que Tencent a mis complètement fin au projet, où s’il faut maintenant s’attendre à ce que celui-ci subisse un lifting total afin de gommer les ressemblances avec Horizon. Ce qui parait difficile en l’état, en plus d’être long et très couteux. D’autant plus que l’image du jeu est désormais impactée. On ignore donc ce qu’il adviendra de Light of Motiram, ce qui veut dire que Sony a certainement obtenu gain de cause, stoppant ainsi les poursuites judiciaires qui étaient en cours et qui auraient mis à mal les deux camps.