Après avoir été attaqué par Sony, Tencent change subtilement quelques détails autour de Light of Motiram

La fausse Aloy remplacée par un pingouin tout mignon

Le site The Game Post a remarqué que la page Steam de Light of Motiram avait été modifié le 4 août dernier, soit une semaine après la révélation de la plainte de Sony. Sur SteamDB, on peut voir que le synopsis a changé, en supprimant la mention des machines, ou plutôt des « mécanimaux » (qui sont très similaires à celles de Horizon), du moins dans une partie de la page Steam (la mention de mécanimaux reste présente ailleurs). Le synopsis actuel est désormais :

« Faites un usage intelligent de tout ce qui vous entoure pour rester en vie et affronter des boss redoutables, chaque pas est semé d’embûches et demande du courage. Ce n’est qu’en surmontant les défis de la survie que vous pourrez vous tailler une place dans cette terre impitoyable. »

Plus remarquable, le changement de key art attire l’oeil puisqu’au lieu d’y voir un personnage de dos contempler un paysage lointain, à la manière d’une Aloy, on y voit plutôt deux créatures mécaniques adorables.

Quelques images ont également été modifiées, pour mettre un peu plus en avant l’aspect survie et building du jeu, afin de l’éloigner de la proposition des jeux de Guerrilla Games. Il a aussi été rajouté que le jeu est désormais prévu pour le quatrième trimestre 2027 (au lieu d’un vague « prochainement »), sans doute pour se laisser le temps de revoir sa copie (littéralement).

On remarquera tout de même que Tencent ne s’est pas complétement débarrassé des premières images du jeu, certaines étant encore présentes sur la page Steam. Ces changements restent cependant notables, surtout quelques jours après les accusations de plagiat.