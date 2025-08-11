Après avoir été attaqué par Sony, Tencent change subtilement quelques détails autour de Light of Motiram

Tout le monde a bien vu que Tencent n’avait pas eu une idée lumineuse en « s’inspirant » sans limite de la saga Horizon pour donner vie à son Light of Motiram. La copie était plus qu’évidente, pour ne pas dire grossière, et cela a naturellement attiré l’attention de Sony qui s’est empressé de déposer une plainte à ce sujet. Tencent a bien compris qu’il ne pourrait sans doute pas gagner ce bras de fer juridique, à moins qu’il ne souhaite pas se fâcher avec l’un de ses partenaires les plus importants, c’est pourquoi il opère déjà quelques changements sur Light of Motiram que l’on remarque via la page Steam du jeu.

Jaquette de Light of Motiram
Light of Motiram
pc

Date de sortie : N/C

