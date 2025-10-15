Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique

Plongez au sein des plus grands cauchemars

Après un Ring of Elysium passé inaperçu, Grey State Studio et Tencent s’attaquent à Rules of Engagement: The Grey State, un FPS PvPvE jouable en solo ou à plusieurs, avec des mécaniques de RPG, qui verse également dans l’horreur. Un cocktail ambitieux dans lequel on incarne un Strider, agent d’élite chargé d’explorer le Grey State, une dimension cauchemardesque aussi appelée « Horrorverse ». C’est là que l’on y rencontrera des créatures inspirées par des grandes licences horrifiques, aussi bien celles de romans, des films ou des légendes urbaines.

Le jeu prend quelques mécaniques d’extraction-shooter en vous donnant un temps limité au sein des zones, et en vous demandant d’aller chasser la prochaine créature ou de vous retirer à un point d’extraction pour conserver votre butin. Les agents sont divisés en plusieurs classes, dont trois ont déjà été révélées :

Sledge : Le tank par excellence avec un boulier et un grand marteau

Pyro : Le pyromane

Phantom : Un assassin qui agit dans l’ombre

Grey State Studio déclare vouloir maintenir le jeu sur plusieurs années, avec un modèle économique peu intrusif dans la mesure où les éléments à acheter seront purement cosmétiques. Rules of Engagement: The Grey State est prévu pour 2026, avec une sortie confirmée uniquement sur PC pour le moment. La page Steam est déjà ouverte.