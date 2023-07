Tekken 8 : du gameplay pour Claudio avant la bêta fermée

Tekken 8 présente Claudio Serafiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiino

Cette nouvelle bande-annonce est l’occasion de constater que l’exorciste italien est toujours aussi fabuleux (voire à la limite de devenir un personnage de JoJo’s Bizarre Adventure). Malgré son lien particulier avec Xiaoyu ou Jin, on le voit affronter King et Bryan Fury, probablement puisqu’il était le dernier combattant mis à l’honneur jusqu’à présent.

Pour rappel, la bêta fermée a lieu en deux phases, avec une avant-première ce week-end sur PlayStation 5 (à partir de demain à 10h, heure française) avant que les joueurs et les joueuses Xbox Series et PC (qui ont aussi eu un code) pourront les rejoindre du 28 au 31 juillet.

Tekken 8 n’a toujours pas de période de sortie officielle (on s’attend à le voir arriver avant la fin de l’année fiscale) mais il débarquera sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. On espère avoir plus d’informations lors de l’EVO 2023 qui se tiendra le premier week-end d’août.