2 millions de ventes en quelques jours pour Tekken 8

Tekken 8 a visiblement dépassé les attentes de Bandai Namco, puisqu’il s’est vendu à 2 millions d’exemplaires en quelques jours de commercialisation seulement. Un résultat encore plus impressionnant que Tekken 7 à l’époque, qui est, à ce jour, l’épisode le plus vendu de la série (en totalisant 10 millions de ventes sur toute sa carrière).

Un bon démarrage pour ce huitième opus, qui jouit également d’une bonne popularité auprès du public et qui devrait facilement faire gonfler ce chiffre si les DLC à venir plaisent. Quant à savoir s’il aura les jambes pour dépasser son prédécesseur, c’est une autre histoire et on se donne rendez-vous dans quelques années pour le savoir.

Tekken 8 has sold 2 Million Copies since launch

Bandai Namco says sales are better than expected.

Tekken 8 is selling faster than Tekken 7. Tekken 7 took around 2 months to sell 2m units while Tekken 8 did it in under 3 weeks pic.twitter.com/XLnBragkXg

— Benji-Sales (@BenjiSales) February 14, 2024