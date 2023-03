Tekken 8 : King fait rugir son public dans un nouveau trailer

Avec les présentations de Paul et de Law à quelques jours d’intervalle, on se demandait ce qui poussait Bandai Namco à accélérer sa communication subitement. Peut-être bien qu’après tout, le jeu de combat est bien prévu pour cette année et que par conséquent, l’éditeur doit nous présenter en vitesse un casting que l’on suppose déjà riche. On reste surpris de voir la cadence des trailers qui nous sont proposés, puisqu’une troisième vidéo en une semaine a été diffusée aujourd’hui, cette fois-ci mettant en vedette King.

Un gameplay tout en powerbombs

Comme pour Paul et Law, King est un pilier de la série et c’est donc sans grande surprise qu’on le retrouve dans ce huitième épisode. Le lutteur professionnel ne change pas ses habitudes et enchaîne les prises avec une grande technicité, pour le plus grand malheur de ses adversaires.

On peut maintenant parier que Bandai Namco va continuer sur sa lancée et nous proposer des trailers pour Jun, Jack et Lars dans les prochains jours. Ces derniers étant apparus dans la vraie première bande-annonce de gameplay, on suppose qu’il s’agit des candidats les plus plausibles.

Tekken 8 est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, probablement dans le courant de l’année 2023.