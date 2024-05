Shin Megami Tensei V: Vengeance – Nous avons joué à la version ultime du RPG d’Atlus

Bien plus qu’un portage

Tout d’abord, si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu original, nous vous renvoyons à notre test de l’époque sur Switch. Cela étant dit, le JRPG d’Atlus a été considérablement enrichi depuis notre dernier contact. Ainsi, Shin Megami Tensei V: Vengeance représente une excellente nouvelle non seulement pour ceux qui attendaient sa sortie sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et PC, mais aussi pour ceux qui ont déjà terminé le jeu sur Switch et envisagent de l’acheter à nouveau.

Shin Megami Tensei V a déjà établi sa réputation comme un opus réussi de la franchise MegaTen, mais était techniquement bridé par les capacités limitées de la Switch. Ayant rejoué à la version Switch juste après notre session sur la nouvelle version, la différence avec le rendu en 4K/60 FPS est frappante et améliore significativement l’expérience de jeu. Bien que le moteur graphique reste basé sur celui de la Switch, il ne faut pas s’attendre à des améliorations révolutionnaires par rapport aux dernières grandes sorties sur consoles. Nous avons uniquement pu prendre en main la version PS5, mais on espère néanmoins que la version Switch de Vengeance proposera une meilleure optimisation que son ainé.

Outre le contenu original déjà riche, Shin Megami Tensei V: Vengeance dispose d’une toute nouvelle trame narrative (ou route) qui introduit un personnage inédit : Hiromine Yoko. Il s’agit d’une jeune fille mystérieuse qui rejoint le protagoniste et qui possède d’étranges pouvoirs d’exorciste. Bien qu’elle apparaisse comme une alliée, son passé et ses véritables motivations semblent destinés à jouer un rôle crucial dans cette nouvelle « route de la vengeance ».

Le JRPG promet ainsi pas moins de 150 heures de jeu, enrichies par un scénario inédit, l’ajout de nouveaux démons portant le total à environ 300, de nouvelles compositions musicales et quelques ajustements d’équilibrage bienvenus. Pour cette avant-première, nous avons pu explorer le jeu via deux sauvegardes distinctes : l’une située peu après la bataille de la capitale, au début du jeu, et l’autre dans la région de Da’at, après l’événement au temple Jozoji.

Des humains en combat

Si notre mémoire ne nous fait pas défaut, la présence de Yoko modifie légèrement le déroulement des événements dans la première partie du jeu, tandis que la seconde partie nous a offert l’opportunité de découvrir des zones complètement nouvelles. Nous étions accompagnés de Yoko et Tao, ce qui a introduit une nouveauté de cette version : la participation à des combats impliquant des combattants humains. Cette modification offre davantage de flexibilité dans la composition de votre équipe et permet à des personnages autres que le protagoniste d’utiliser des objets en combat. L’utilisation de ces personnages est totalement optionnelle, et ils peuvent être mis de côté comme n’importe quel démon. Par contre, il n’est pas possible de les personnaliser en profondeur.

Shin Megami Tensei V, fidèle à la réputation de difficulté de la franchise, exigeait une préparation minutieuse pour chaque combat afin d’éviter une défaite rapide. Shin Megami Tensei V: Vengeance atténue la frustration sans compromettre la difficulté, notamment grâce à la nouvelle possibilité de sauvegarder à tout moment, un changement très pratique qui économise beaucoup de temps. Dans la nouvelle zone de Shinjuku, nous étions considérés comme des intrus par les anges, ce qui a mené à une série de combats ininterrompus particulièrement intense, chaque affrontement augmentant le nombre d’ennemis identiques à affronter.

L’exploration reste pratiquement la même qu’auparavant avec ses collectibles et quêtes annexes données par des démons, mais elle est améliorée par l’ajout de rails à la manière de Sonic pour traverser rapidement les vastes étendues. C’est une addition bienvenue, car certains déplacements répétitifs pouvaient devenir fastidieux, malgré un nombre adéquat de points de sauvegarde pour la téléportation. Nous avons également rencontré un Mara géant capable d’accélérations surprenantes. Comme d’habitude, les cartes incluent aussi leur lot de boss optionnels.

Un JRPG à ne pas manquer dans sa version ultime

Cela fait un peu mal de l’admettre, mais Atlus est parvenu à nous donner envie de replonger dans l’aventure alors même que l’on a déjà plusieurs dizaines d’heures au compteur sur Switch. Les nouveaux éléments de confort pourront aussi mieux motiver certains à obtenir toutes les fins disponibles. Toujours est-il que l’on apprécie de voir la franchise Shin Megami Tensei en pleine forme, et les fans de Persona pourront en particulier découvrir la série qui a donné naissance à ce célèbre JRPG d’Atlus, avec son monde post-apocalyptique et ses combats au tour par tour intenses.

Le test nous en dira plus sur le contenu ajouté au titre (on a hâte de voir ce que donne la nouvelle forme du Nahobino), mais il est évident qu’Atlus a mis beaucoup d’effort dans cette version ultime qui semble corriger les principaux défauts de la version originale. Nous avons même droit à de nouvelles musiques, et le réarrangement du thème de combat nous a particulièrement marqués. En outre, il faut souligner que nous avons pu jouer avec les textes en français et nous sommes ravis de constater que certains textes (laissés en anglais dans la version Switch) sont désormais pleinement traduits.