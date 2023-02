L’EVO 2023 présente les jeux de la compétition

L’EVO 2023 a tenu son traditionnel stream d’annonces des jeux qui ont été sélectionné pour la compétition officielle qui se tiendra cet été. Pour rappel si vous n’êtes pas familier avec l’évènement, l’EVO est la plus grande célébration des jeux de combat et leur scène compétitive avec aussi de nombreuses annonces de jeux et de DLC.

L’EVO 2023 aura un line up très classique

Et cette place très particulière dans la Fighting Game Community fait que la présence d’un jeu ou non dans la compétition est importante pour sa scène esport qui se portera forcément mieux avec un titre prestigieux et une bonne récompense financière à la clé (le strict minimum sera d’ailleurs 25 000 dollars de cash prize cette année), ce qui peut aussi influer sur le soutien du jeu par les développeurs. Mais place à la sélection de l’EVO 2023 :

Attendez, il y avait quoi à la fin ?

La grande surprise est donc le retour de Marvel vs. Capcom 3 qui était l’un des jeux les plus populaires de l’histoire du tournoi avant que MvC Infinite ne connaisse un échec tel qu’il n’a jamais eu droit à la moindre participation. En dehors de cela, on reste à peu près sur la même sélection que l’an dernier avec le nouveau Street Fighter qui pourra prendre la place de l’ancien vu qu’il sera sorti d’ici là.

On note deux absents mais celle de Granblue Fantasy Versus s’explique par le fait que sa nouvelle version/suite Rising sera bien sur place pour proposer un petit tournoi avant sa sortie. Le grand perdant est donc Skullgirls mais on peut aussi évoquer le sous-genre du Platform-Fighter qui n’a donc aucun représentant, logique vu l’échec actuel de son meilleur candidat MultiVersus.

En ce qui concerne le déroulement de la compétition, il y aura un gros changement en ce qui concerne les phases finales puisque ce que l’on appelle les finales de chaque jeu ne montreront plus les dix derniers matchs d’un tournoi mais seulement les huit derniers, on suppose que cela a été fait pour mieux conserver l’attention des spectateurs en faisant tourner les jeux un peu plus vite.

L’EVO 2023 aura lieu à Las Vegas du 2 au 4 août 2023, les inscriptions sont déjà ouvertes sur start.gg pour celles et ceux qui comptent participer à la compétition. Et pour patienter un peu d’ici là, n’oubliez pas que le spin-off plus sobre EVO Japan se tiendra du 31 mars au 2 avril 2023.