Tekken 8 : Eddy Gordo vous fera danser dès le 5 avril, et même un peu plus tôt pour les possesseurs du Season Pass

Un Battle Pass ajouté au jeu

Dès le 2 avril prochain à minuit pour les possesseurs du Season Pass, et le 5 avril pour les autres, il sera possible de découvrir cet Eddy Gordo nouvelle génération, plus musclé que jamais mais toujours aussi agile. On découvre tout son move-set dans une nouvelle vidéo de gameplay.

L’update liée à Eddy apporte également le Tekken Fight Pass, qui, comme son nom le laisse deviner, n’est rien de plus qu’un Battle Pass (en plus du Season Pass). Il sera possible d’obtenir de nouveaux items de personnalisation gratuitement en remplissant des défis quotidiens et hebdomadaires, ou de payer pour en obtenir encore plus ainsi que d’autres bonus, comme des Tekken Coins.

Tekken battle pass Rewards include customization, titles, character panels, and more Standard + premium tier structure Premium tier will earn Tekken Coins as rewards Also shop updates pic.twitter.com/bek4RCX5U9 — PhiDX (Team Paragon) (@PhiDXGames) March 29, 2024

Des nouveautés seront aussi ajoutées au Tekken Shop avec un costume pour Yoshimitsu et des « Cyber Packs » pour tous les personnages. Bandai Namco a aussi annoncé prendre des mesures contre les tricheurs avec une vague de suspension de comptes, effective depuis hier.

Tekken 8 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.