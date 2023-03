Tekken 8 : Ling Xiaoyu rejoint le combat dans une nouvelle vidéo

Tekken 8 est en train de nous faire un speedrun d’annonces de casting. Bandai Namco ne s’arrête plus et semble presque courir contre la montre lorsqu’il s’agit de présenter les combattants qui seront à l’affiche dans ce huitième épisode. On pensait qu’après Jun, et avec l’EVO Japan en ligne de mire, l’éditeur allait s’offrir quelques jours de off mais c’est tout le contraire, puisque moins de 24 heures plus tard, Ling Xiaoyu rejoint la mêlée avec son propre trailer.

Le rythme s’intensifie encore

Tekken 8 fait tellement parler de lui que l’on pourrait croire qu’il est proche de sa sortie, alors qu’il n’a pour l’instant confirmé aucune date. Pourtant, les trailers s’enchaînent avec aujourd’hui la présentation de Ling Xiaoyu, qui n’est pas du tout une petite nouvelle dans la série et qui marque donc son retour ici pour venir coller quelques petites baffes et des coups de paume bien sentis.

C’est maintenant le flou quant à l’identité des prochains personnages présentés, même si on imagine que le studio va continuer à puiser dans son roster historique. On pourrait bien vous dire qu’on se donne rendez-vous ce week-end à l’EVO pour le savoir, mais on n’est vraiment pas à l’abri d’un nouveau trailer sauvage d’ici là.

Tekken 8 est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, à une date encore inconnue pour le moment