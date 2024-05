Starfield va avoir droit à sa plus grosse mise à jour dans quelques jours, le mode 60 FPS arrive enfin sur Xbox Series X

Des modes 40 et 60 FPS ajoutés sur consoles

L’un des principaux atouts de cette mise à jour est d’offrir aux joueurs et joueuses Xbox la possibilité de choisir entre différents modes d’affichage. L’absence de mode 60 FPS sur consoles avait vivement été pointée du doigt à la sortie du jeu, et Bethesda corrige cela avec cette update.

Désormais, il sera possible de choisir entre un framerate allant entre 30, 40 et 60 images par secondes sur Xbox Series X, voir même d’un framerate non-fixe. Le mode 40 FPS sera en revanche réservé aux écrans compatibles VRR 120 Hz, et il sera d’ailleurs le mode par défaut sur ces appareils. Bethesda prévient cependant qu’afficher le mode Performances à 60 FPS sur un écran non VRR pourra provoquer des déchirures d’écran qui peuvent gêner certains (en espérant que cela soit corrigé à l’avenir)

La résolution de ces modes n’est pas détaillée (en dehors du fait qu’il s’agira d’une résolution dynamique), mais on nous prévient que les différences entre le mode Performances et le mode Qualité se feront surtout du côté de l’éclairage.

Des tas d’options en plus

Bethesda ne s’arrête pas là avec cette mise à jour. Elle améliorera également les maps dans les villes, avec une toute nouvelle interface pour mieux se repérer lorsque vous en traversez une.

De plus, de nouvelles options de gameplay seront ajoutées comme la possibilité d’accéder au cargo de votre vaisseau via votre inventaire, ou encore des options de survie qui viennent s’ajouter à l’expérience. Des ajustements sur les combats pourront être faits pour mieux doser la difficulté, avec un mode Très Difficile en plus.

L’update permettra aussi de personnaliser l’intérieur de son vaisseau, une fonctionnalité très demandée au sein de la communauté. Cela se fera via un système qui est similaire à ce qu’offre la personnalisation des avant-postes.

Et en plus de cela, le mode New Game + sera amélioré avec la possibilité de recommencer en changeant à la fois d’apparence et des traits uniques. Cela s’accompagnera par toute une série de bugs corrigés et d’optimisations, que l’on vous laisse découvrir avec le patch note complet.

Quand sortira cette mise à jour pour Starfield ?

Cette mise à jour majeure n’est pas encore disponible pour tout le monde puisqu’elle vient d’entrer en bêta sur Steam, mais elle arrivera dans très peu de temps sur toutes les versions. Il faudra simplement attendre le 15 mai prochain pour la télécharger.

Des véhicules terrestres bientôt disponibles

Et comme cela ne suffisait pas, Bethesda a aussi fait une belle promesse pour l’une des futures mises à jour. Dans la vidéo concernant cette update à venir, on peut voir qu’un véhicule terrestre est en développement pour explorer les planètes.

Lors de sa sortie, l’absence de véhicules avait été autant décriée que le manque d’un mode 60 FPS pour le jeu. Bethesda a donc bien pris compte des retours, et ajoutera cette fonctionnalité dans une future mise à jour, qui n’est pas encore datée.

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement compris dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.