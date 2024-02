Tekken 8 : Des correction de bugs et de la chasse aux tricheurs avec le dernier patch

Des bugs et des tricheurs

Moins d’un mois après sa sortie, Tekken 8 semble en bonne voie pour séduire des millions d’adeptes lui aussi, d’autant que le jeu se veut plus accessible que ces prédécesseurs. Cela étant dit, du fait de l’importance de la survie sur le long terme, qui dépend grandement de la minorité de joueurs, joueuses compétitifs, suivi de jeu et communication sont de rigueur. Bandai Namco le sait, c’est pourquoi ils ont rapidement réagit aux retours de la communauté qui, après des centaines et centaines d’heures de jeu, ont décelé de nombreux soucis ou bugs. Depuis le 7 février le patch 1.01.04, d’un peu plus d’1 Go, est déployé et corrige une partie des problèmes relayés. De fait, il ne s’agit pas d’un rééquilibrage au sens premier du terme, mais de correctifs, même si quelques personnages sont légèrement impactés, à juste titre.

Comme souvent dans les jeux de versus, c’est le long terme qui dévoile les errances et coquilles laissées par les équipes de développement. Le temps fait son œuvre et permet aussi d’explorer pleinement une proposition de gameplay, à plus forte raison quand elle est riche (100 coups par personnage en moyenne dans Tekken 8). Forcément, ce nouveau volet n’y échappe pas, quand bien même ses qualités et le soin apporté par les devs.

Fort heureusement, à la différence de Warner et NetherRealm, l’équipe japonaise fait preuve de réactivité en proposant d’ores et déjà un premier patch qui devrait rapidement être suivi par un second, tous les bugs recensés n’étant pas encore fixés. C’est en partie ce qu’exprime le message du producteur et game designer Kohei Ikeda sur X. Il invite également la communauté à partager les problèmes et bugs rencontrés dans le jeu via #T8_report.

After this patch, we will continue to address unintended behaviors and investigate/verify the issues reported through #T8_report.

Ex:

-Victor's throw escape window

-Alisa's follow-up to 'Brute Force Attack'

-Chain throws becoming unbreakable during a PUNISH

Please stay tuned for… https://t.co/xNwqU46IJh — Kohei Ikeda(Nakatsu) (@nkt_dreamer) February 7, 2024

Pour résumer rapidement, le patch 1.01.04 vise à corriger des bugs concernant les Ghost ainsi que le mode rediffusion, dont la nature n’est pas spécifiée. Le reste des corrections va directement toucher des personnages du jeu. Nous avons par exemple un bug corrigé avec Jack-8, une de ses attaques empêchait sans raison logique de rouler au sol. Dans le même ordre d’idée, Reina possédait un coup qui n’était pas censé toucher un ennemi à terre, sauf que Panda et Kuma, seulement eux, subissaient des dégâts.

Le gros des modifications étant finalement centré sur les trois combattants assez problématiques dans la méta actuelle de Tekken 8. Les joueurs, joueuses sauront forcément de qui il s’agit, le trio Devil Jin, Dragunov et Jun. Cette dernière n’étant ni plus ni moins que la terreur du moment dans la jungle du online. C’est pourquoi certains de leurs coups ont été « nerfés », même s’il s’agissait surtout de déséquilibres voués à casser le jeu. Difficile donc de parler de réel nerf, les persos restant toujours bien solides et costauds.

D’autres problèmes déjà remontés auprès des studios devront prochainement être corrigés afin d’avoir un jeu au mieux de sa forme pour les compétitions esport à venir, particulièrement l’EVO dont le lineup est déjà connu. Enfin, Harada, papa de la franchise très présent sur les réseaux sociaux, n’a pas caché ses intentions de débusquer et sanctionner les tricheurs déjà signalés sur Tekken 8. En atteste ce poste publié sur X.

Response to Illegal Play We are currently investigating the match data of the top ranked players in "LEADERBOARD" who have been reported for cheating in online matches such as "RANKED MATCH" and have received reports in the game.

If the results of the investigation indicate… — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) February 7, 2024

Selon ses dires, des tricheurs opéreraient dans les hauts rangs du classement en Ranked et, par conséquent, des sanctions radicales sont à prévoir, à savoir la réinitialisation des données et la suspension du compte des concernés. Des sanctions qui seront entreprises lors de la prochaine maintenance du jeu précise Harada. Un geste important et nécessaire pour la bonne tenue du jeu.