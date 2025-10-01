Test Dying Light : The Beast – Le retour d’un Kyle Crane plus brutal que jamais

Durée de vie

Histoire principale

12 heures

Histoire et quêtes annexes

20 heures

Collectionneur

25 heures

Jaquette de Dying Light : The Beast
Dying Light : The Beast
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 18/09/2025

  • Un scénario plaisant avec de jolies surprises
  • De superbes panoramas et environnements
  • Une ambiance oppressante lors des séquences de nuit
  • La localisation des dégâts et la physique des corps améliorées
  • Un vaste arsenal
  • Le parkour est limité dans une seule zone de la carte
  • Beaucoup d'allers-retours sans voyage rapide possible
  • Pas de réelle nouveauté de parkour
8

Dying Light: The Beast est brutal, bestial, et terriblement satisfaisant. C’est un vrai plaisir de retrouver le personnage de Kyle Crane et de participer à sa quête de vengeance. Le scénario est parfois prévisible, mais il se laisse apprécier sans difficulté tout en offrant quelques surprises bienvenues vers son dénouement final. Son terrain de jeu pourra cependant diviser, avec une grande partie dans laquelle il sera impossible de pratiquer pleinement le parkour. Cette partie sera néanmoins l’occasion d’admirer les superbes environnements de la vallée de Castor Woods ou de savourer l’ambiance oppressante de la nuit noire où le danger rôde partout. Les affrontements ne sont pas en reste avec un bel arsenal à notre disposition et surtout une localisation des dégâts sur les corps améliorée, de même que la physique globale des corps des infectés.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

