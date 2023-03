Techland (Dying Light) dévoile un concept-art de son prochain jeu AAA en monde ouvert

L’année 2022 aura été marquée par la sortie de Dying Light 2 du côté de Techland, un projet qui aura été en gestation durant pas mal de temps et qui aura occupé les équipes plus que de raisons. Même si la licence amasse des tonnes de billets verts avec des chiffres de ventes vraiment impressionnants, on peut comprendre que le studio veuille passer à autre chose durant un temps. C’est pourquoi il travaille aujourd’hui sur une nouvelle licence dans un monde de fantasy, et si le jeu n’est pas prêt de voir le jour, Techland peut nous en donner un bref aperçu aujourd’hui.

Our newest game is set to be a narrative-driven #fantasy epic with an exotic open world ready to be explored. We strive to create a compelling story-focused #AAA title that combines and refines the best aspects of gameplay that Techland is known for. pic.twitter.com/SuJ8vVWbrI

— Techland (@TechlandGames) March 16, 2023