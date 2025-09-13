Après un report, Dying Light: The Beast avance sa sortie d’une journée

Le million de précommandes est déjà atteint

Désormais plus confiant envers la qualité de son jeu, Techland prévoit de sortir Dying Light: The Beast en avance. Pas de beaucoup, puisque le jeu arrivera finalement le 18 septembre, soit seulement 24 heures avant sa date initiale. Le studio en profite pour préciser l’horaire de sortie du jeu, qui sera donc 18 heures en France.

Techland indique aussi qu’en cas de précommande pour le jeu, une récompense exclusive sera distribuée, même si sa nature est encore inconnue. Et des précommandes, il y en a déjà un paquet puisque le studio nous informe que le jeu en compte déjà plus d’un million. De quoi justifier encore un peu plus la confiance de l’équipe. Tymon Smektała, directeur de la franchise Dying Light, déclare dans un communiqué :

« Voyant l’enthousiasme de notre communauté pour le retour de Kyle Crane dans Dying Light: The Beast, et sachant que le jeu est prêt, nous voulions faire quelque chose de spécial pour nos joueurs. Nous nous sommes surpassés pour rendre l’impossible possible, et c’est pourquoi nous sortons le jeu un peu plus tôt. J’ai hâte de voir les réactions des joueurs lorsqu’ils entreront enfin dans le monde de The Beast. »

Dying Light: The Beast est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.