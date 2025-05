teamLFG, un studio notamment composé d’anciens de Bungie, se fonde et rejoint la bannière PlayStation Studios

Un studio centré sur les expériences multi

Présentée sur le PlayStation Blog, teamLFG est donc une boîte constituée d’une part de vétérans, dont certains ont travaillé chez Bungie (Halo, Destiny) ou sur des titres comme Fortnite, Roblox et League of Legends, et d’autre part de nouvelles têtes. Vous le sentez évidemment venir, le corps de métier de teamLFG se situe donc du côté du multijoueur. Et c’est précisément ce que veut continuer à faire le studio basé à Bellevue dans l’Etat de Washington.

Avec des gameplay centrés sur l’action, un modèle jeu-service et la recherche d’une forte expérience multijoueur et sociale où l’on serait content de rejoindre ses amis sessions après sessions pour passer de bons moments, on retrouve très bien le passif Destiny. LFG pour « Looking For Group » (À la recherche d’un groupe) est par ailleurs un sigle on ne peut plus adapté pour appuyer la vision du studio.

La présentation se termine avec un teasing en quelques mots de ce à quoi devrait ressembler leur premier jeu : « un jeu d’action en équipe qui prend ses inspirations auprès des jeux de baston, des platformers, des MOBA ou encore des simulations de vie ». Le tout dans un univers de science-fantasy aux ressorts comiques.

Un tel cocktail nous renvoie directement à un tweet de Bungie en août 2023, qui recrutait déjà pour travailler dessus. Le studio occupé sur Destiny 2 et Marathon ne s’en occupera donc pas, mais l’idée n’a pas été jetée à la poubelle, ce qui nous amène donc à voir teamLFG continuer le projet. Désormais, nous n’avons plus qu’à attendre les premières images et informations de ce futur jeu multi.