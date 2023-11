Tales of Arise affiche 2,7 millions de copies écoulées et devient l’un des épisodes les plus vendus

Des chiffres encourageants pour la série

Tales of Arise peut-il dépasser la barre des 3 millions ? C’est la question que se pose Bandai Namco après s’être félicité d’avoir vendu plus de 2,7 millions de copies pour cet épisode, en un peu plus de deux ans. Un très joli score pour ce titre, puisqu’il est maintenant l’un des épisodes les plus vendus de toute la saga. On pourrait même dire qu’il est le champion de la série, puisque seul Tales of Vesperia a fait mieux (2,8 millions en 2022), mais c’est en comptant ici les chiffres rapportés par la Definitive Edition. Ce qui veut dire que si l’on se fie aux éditions de base des jeux Tales of, Tales of Arise est bien celui qui s’est le plus vendu.

Ce qui nous fait mieux comprendre pourquoi l’équipe s’est empressée de sortir un DLC pour le jeu, qui a vu le jour hier. Et même si celui-ci s’avère être quelque peu décevant (de notre point de vue), il devrait permettre de booster encore un peu les ventes de cet épisode. L’objectif des 3 millions semble donc être à portée de main.