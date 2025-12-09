Take-Two fonde un nouveau studio avec les directeurs de Perfect Dark, annulé plus tôt cette année par Microsoft
Publié le :
Rédigé par Jordan
Perfect Dark aurait pu avoir un autre destin si Microsoft et Take-Two avaient trouvé un terrain d’entente. Selon les informations du journaliste Jason Schreier, l’éditeur serait bien entré en négociations pour reprendre le projet après l’annonce de l’annulation de ce dernier, mais aucun deal n’a été trouvé, scellant ainsi le sort du jeu. Quelques mois plus tard, Take-Two a toujours un intérêt pour le projet, ou du moins pour ceux qui étaient à la tête de celui-ci.
En espérant un meilleur destin que celui de The Initiative
Take-Two n’a pas récupéré Perfect Dark, mais il a moins rapatrié deux piliers de ce projet. C’est encore une fois le journaliste de Bloomberg qui annonce la nouvelle en indiquant que l’éditeur a engagé Darrell Gallagher, ancien PDG du studio The Initiative, et Brian Horton, réalisateur du Perfect Dark annulé, afin que les deux dirigent un tout nouveau studio au sein de la branche 2K Games.
Avant de travailler sur Perfect Dark, Horton a longtemps contribué aux jeux Marvel d’Insomniac Games en étant le directeur créatif de Marvel’s Spider-Man ainsi que celui du prochain Marvel’s Wolverine. Il a aussi dirigé Rise of the Tomb Raider. Un gros nom pour Take-Two, qui a aussi travaillé sur ce jeu Tomb Raider et d’autres chez Crystal Dynamics et qui a longtemps œuvré chez Activision.
On ignore cependant ce sur quoi ce nouveau studio va travailler, et la réponse ne viendra pas avant quelques années étant donné que ce recrutement est tout récent.
Earlier this year I broke the news that Take-Two was close to rescuing Xbox’s Perfect Dark but the deal fell apart.Now, a new development: Take-Two has hired Perfect Dark studio head Darrell Gallagher and director Brian Horton to start a brand new studio within 2K.
— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-12-08T21:51:37.009Z
