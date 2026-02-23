Take-Two chercherait à ce que le film BioShock sorte dans la même période que le prochain jeu

De la synergie entre les projets, au moins pour la période de sortie

Le film BioShock n’a toujours pas démarré sa production, étant donné que son réalisateur Francis Lawrence est trop occupé sur la post-production du prochain long-métrage de la saga Hunger Games. Il faudra donc encore attendre quelques mois avant que les choses bougent de ce côté, comme l’affirme l’un des producteurs, Rory Lee, chez Collider.

Lee indique également que Take-Two chercherait à faire en sorte que ce film produit avec Netflix arrive dans la même fenêtre de sortie qu’un jeu de la série :

« On aurait pu le terminer il y a quelques années, mais d’autres films nous ont pris de court, notamment The Long Walk et le préquel de Hunger Games, qui sort en décembre. On attend juste qu’il [Francis Lawrence] finisse la post-production [du film Hunger Games], car il va y travailler au moins jusqu’en septembre, avant de s’y remettre. Je sais que Netflix et Take-Two sont impatients de voir le film sortir, car ils veulent que sa sortie coïncide avec d’éventuelles itérations du jeu. »

Des propos qui restent assez peu clairs même si l’on imagine qu’il s’agit du jeu développé par Cloud Chamber, dont on ne sait rien pour le moment. Par ailleurs, Roy Lee lui-même n’est sans doute pas tout à fait au courant de ce qu’il se passe au sein du studio, mais son commentaire reste intéressant si la stratégie de Take-Two se vérifie. Elle s’est avérée payante à de nombreuses reprises, comme avec l’exemple de The Last of Us, mais Fallout a aussi montré que cela n’était pas forcément nécessaire si le back-catalogue était suffisant (le public se ruant alors sur les jeux déjà sortis). Espérons au moins que Lawrence démarre son travail dès la fin de l’année, histoire que ce projet avance enfin.