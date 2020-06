SYN : Tencent présente une démo pour un FPS Cyberpunk en monde ouvert

Ce week-end, l’éditeur Tencent a tenu sa conférence de presse annuelle pour présenter ses futurs titres. Le géant chinois est revenu sur plusieurs jeux déjà connus mais en a également profité pour présenter SYN, une démo technique d’un jeu à la première personne qui devrait sortir dans le monde entier sur consoles et PC. Et il faut avouer que les premières images donnent envie.

Une démo encore au stade de projet

Décidément, la future sortie de Cyberpunk 2077 semble donner de nombreuses idées au développeur pour s’engouffrer dans cette thématique. SYN, c’est le nom de cette démo technique diffusée ce week-end et qui nous montre un futur jeu à destination de nos consoles et PC. Une sortie mondiale est prévue, bien que l’on ne sait encore absolument pas quand est-ce qu’il sortira.

Il s’agit bien sûr d’une démo et il y aura encore pas mal de changements d’ici sa sortie. D’ailleurs, SYN, n’est probablement pas le nom définitif, et il s’agit sans doute du nom de code ou de cette démo. Cependant, il faut avouer que les premières images forcent le respect, avec une personnalisation poussée de son avatar et la présence d’animaux cybernétiques qui nous accompagnent.

C’est d’ailleurs cette dernière composante qui viendra apporter son originalité dans le futur titre, avec des ours ou encore des félins qui seront améliorés grâce à un exo-squelette. De nombreux véhicules pourront aussi être utilisés comme des taxis et autres bolides plus ou moins futuristes. Le tout se jouera en monde ouvert et le projet semble avoir de belles promesses.

Pour terminer, on notera que le soft est développé en interne chez Tencent et ce sont les studios Lightspeed et Quantum qui sont à l’oeuvre. Le tout tourne sous l’Unreal Engine. On restera patient pour l’instant tout en modérant nos attentes vu qu’il s’agit d’une démo technique, mais le titre définitif devrait débarquer dans le monde entier sur consoles et PC. On vous tiendra bien évidemment informé.