Cyberpunk 2077 : Anime Netflix, braindance, avis… on fait le point

Hier s’est déroulé le premier volet du Night City Wire, une émission régulière lancée par CD Projekt Red pour nous parler de Cyberpunk 2077. On a pu apercevoir du gameplay, la présentation d’une nouvelle capacité, le « braindance » ou encore d’autres informations.

Si jamais vous n’avez pas eu le temps ou l’occasion de regarder ce premier épisode, on vous le résume dans cette vidéo de six minutes seulement. On vous présente l’anime Netflix qui a été annoncé et tous les autres sujets qui ont été abordés. Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre sur PC, PS4, Xbox One, Stadia et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.