Sword Art Online: Last Recollection fait le point sur son gameplay en vidéo

Un vaste aperçu du système de combat

Cette grosse vidéo de présentation nous en dit un peu plus sur l’aventure de Kirito et ses amis, qui vont se confronter à Vecta, le Dieu des Ténèbres en plein cœur de son territoire.

Contrairement à certains autres jeux de la licence, ce Sword Art Online: Last Recollection met l’accent sur les combats en groupe. Kirito ne sera jamais bien seul pour lutter contre les forces de Vecta, puisqu’il profitera d’alliés avec qui il pourra effectuer des combos.

On peut ainsi voir comment se déroulent ces batailles, où il est possible de switcher de personnages tout en donnant des ordres à ceux que l’on ne contrôle pas, dans le but d’effecteur des combos dévastateurs jusqu’à quatre.

Sword Art Online: Last Recollection sortira le 6 octobre prochain sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.