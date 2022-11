Sword Art Online: Last Recollection annoncé par Bandai Namco, un nouveau jeu pour 2023

Maintenant que Sword Art Online : Alicization Lycoris est sorti sur Switch, il était temps pour la saga de passer à un nouveau chapitre. Bandai Namco a profité de la date symbolique du 6 novembre 2022, le jour où l’aventure Sword Art Online a débuté pour Kirito dans le light novel, pour annoncer un tout nouveau jeu, Sword Art Online: Last Recollection, qui s’est rapidement présenté en vidéo et qui aura pour but d’adapter à sa sauce les événements de la fin de l’arc Alicization, autrement dit « War of Underworld ».

Link Start, encore une fois

Comme d’habitude, on retrouvera ici un action-RPG qui sera jouable en solo offline ou jusqu’à 4 joueurs en coopération en ligne. Il prendra visiblement quelques libertés avec les événements de l’œuvre originale, tout en conservant les seiyus de l’anime. Ce premier trailer laisse entrevoir un peu de gameplay, mais il faudra encore être un peu patient avant d’en savoir plus sur le titre.

Tout ce que l’on sait pour le moment, c’est que Sword Art Online: Last Recollection sortira quelque part dans le courant de l’année 2023. Cet épisode sortira en premier lieu sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. On ignore s’il finira lui aussi sa carrière sur Switch d’ici quelques années, comme le précédent épisode.