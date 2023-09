Sword Art Online: Last Recollection aura droit à sa démo dès la semaine prochaine

Bandai Namco s’apprête à sortir un nouveau Sword Art Online dans les prochains jours avec Sword Art Online: Last Recollection, et si les fans de la saga devraient assurément se jeter dessus, l’éditeur sait que la période est très chargée et qu’il faut convaincre le plus de monde possible avant de se lancer dans l’arène. C’est pourquoi il profite du Tokyo Game Show pour montrer davantage son prochain titre, tout en annonçant une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui voulaient essayer le jeu avant sa sortie.