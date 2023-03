Bandai Namco dévoile la date de sortie de Sword Art Online: Last Recollection, Kirito revient en octobre

La saga Sword Art Online est vraiment chouchoutée par Bandai Namco, ce qui est tout à fait normal étant donné que la licence base son univers autour de plusieurs jeux vidéo, rendant ainsi sa déclinaison assez évidente et facile. L’éditeur japonais nous a révélé il y a peu l’existence de Sword Art Online: Last Recollection, un nouvel opus centré sur l’arc « Underworld War » mais avec quelques twists au programme et des nouveaux personnages. On sait maintenant quand on pourra découvrir cela grâce au dernier trailer du jeu.

Une vidéo qui retrace l’histoire de la saga

C’est une vraie bouffée de nostalgie qui nous est proposée par l’éditeur ici avec une nouvelle vidéo (qui contient l’opening du jeu chanté par ReoNa) qui retrace toute l’histoire de la saga, aussi bien avec des extraits de l’anime qu’avec des extraits de jeux.

Mais en dehors de ça, difficile de comprendre clairement ce qui nous attend dans ce nouvel opus, bien que l’on se console aisément avec l’annonce de la date de sortie. Sword Art Online: Last Recollection sera donc disponible dès le 6 octobre prochain, soit un seul petit jour après la sortie japonaise du titre.

Sword Art Online: Last Recollection sortira PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.