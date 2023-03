Sword Art Online: Last Recollection a droit à un gros trailer centré sur son histoire

C’est en fin d’année que la licence Sword Art Online s’offrira une nouvelle adaptation en jeu vidéo avec la sortie de Sword Art Online: Last Recollection, un nouvel opus ambitieux qui devrait se baser sur l’arc « Underworld War », tout en étant très différent. Mais ce n’est pas tout ce que le jeu aura à nous raconter, et Bandai Namco nous montre aujourd’hui ce à quoi il faut s’attendre avec une grosse vidéo de gameplay sous-titrée en français, qui se focalise sur l’histoire du jeu et son gameplay.

L’histoire du jeu présentée en vidéo

Cette vidéo nous permet de revoir certains personnages plus ou moins importants de la saga qui seront de retour dans cet épisode, comme Lisbeth et Silica, notamment pour venir en aide à Kirito dans son combat contre Vecta.

On nous promet ici un gameplay qui sera plus que jamais basé sur la coopération entre les différentes protagonistes, avec des combos à effectuer au bon moment avec eux pour infliger plus de dégâts. On pourra aussi donner certains ordres de base à nos coéquipiers, comme le fait de se défendre ou d’encercler l’ennemi.

Sword Art Online: Last Recollection sortira le 6 octobre prochain sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.