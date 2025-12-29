Sword and Fairy 4 a droit à un remake sur Unreal Engine 5, et beaucoup le comparent déjà à Clair Obscur: Expedition 33
Rédigé par Jordan
La licence Sword and Fairy a mis beaucoup de temps pour arriver en Occident, et même encore aujourd’hui, sa notoriété est très limitée. Avec ses derniers épisodes, la série a plutôt pris le chemin de l’action-RPG, notamment avec Sword and Fairy 7 sorti il y a maintenant quatre ans. Aujourd’hui, elle tente un petit retour dans le passé en retournant à ses racines via un remake de Sword and Fairy 4 (relayé par Gematsu), qui propose donc des combats au tour par tour comme à l’époque, mais avec un twist visuel qui fait déjà parler de lui.
Le jeu ne date pourtant pas d’hier
Que l’on soit clair d’entrée de jeu : nous aussi, cela nous agace déjà de voir chaque futur RPG être comparé à Clair Obscur: Expedition 33, comme si aucun autre RPG n’était sorti ces 20 dernières années et comme si ce dernier avait inventé tout un genre alors qu’il en est qu’un vibrant hommage (et il le fait très bien). Pour autant, il est facile de comprendre pourquoi ce Sword and Fairy 4: Remake est comparé au RPG français, tant certains partis pris sont les mêmes.
On parle ici de HUD, de position de caméra, de mise en scène, ou encore de système de parade, qui font évidemment penser à Clair Obscur: Expedition 33 (même si celui-ci n’a rien inventé de tout cela) étant donné que ce dernier est encore frais dans notre esprit, mais c’est surtout parce que le jeu est lui aussi conçu à l’aide de l’Unreal Engine 5 que la comparaison est évidente, étant donné que le moteur a tendance à tout uniformiser.
Il est donc vrai que le jeu de CubeGame et Up Software vient peut-être s’inspirer de l’enrobage du titre de Sandfall, mais il retourne aussi à ses vraies racines puisque Sword and Fairy 4 avait déjà un système de tour par tour. Un retour aux sources qui change drastiquement d’apparence à cause du moteur employé, rendant la direction artistique de l’époque nettement moins colorée aujourd’hui, mais qui devrait permettre de s’adresser à un tout nouveau public, pourquoi pas occidental.
N’oublions pas non plus que le développement du titre a démarré il y a un petit moment, puisque son annonce date de décembre 2024, mais allez savoir ce qui a été changé en cours de route cette année.
Pas encore de date de sortie pour Sword and Fairy 4: Remake, qui est prévu sur PC.
