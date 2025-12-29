Sword and Fairy 4 a droit à un remake sur Unreal Engine 5, et beaucoup le comparent déjà à Clair Obscur: Expedition 33

Le jeu ne date pourtant pas d’hier

Que l’on soit clair d’entrée de jeu : nous aussi, cela nous agace déjà de voir chaque futur RPG être comparé à Clair Obscur: Expedition 33, comme si aucun autre RPG n’était sorti ces 20 dernières années et comme si ce dernier avait inventé tout un genre alors qu’il en est qu’un vibrant hommage (et il le fait très bien). Pour autant, il est facile de comprendre pourquoi ce Sword and Fairy 4: Remake est comparé au RPG français, tant certains partis pris sont les mêmes.

On parle ici de HUD, de position de caméra, de mise en scène, ou encore de système de parade, qui font évidemment penser à Clair Obscur: Expedition 33 (même si celui-ci n’a rien inventé de tout cela) étant donné que ce dernier est encore frais dans notre esprit, mais c’est surtout parce que le jeu est lui aussi conçu à l’aide de l’Unreal Engine 5 que la comparaison est évidente, étant donné que le moteur a tendance à tout uniformiser.

Il est donc vrai que le jeu de CubeGame et Up Software vient peut-être s’inspirer de l’enrobage du titre de Sandfall, mais il retourne aussi à ses vraies racines puisque Sword and Fairy 4 avait déjà un système de tour par tour. Un retour aux sources qui change drastiquement d’apparence à cause du moteur employé, rendant la direction artistique de l’époque nettement moins colorée aujourd’hui, mais qui devrait permettre de s’adresser à un tout nouveau public, pourquoi pas occidental.

N’oublions pas non plus que le développement du titre a démarré il y a un petit moment, puisque son annonce date de décembre 2024, mais allez savoir ce qui a été changé en cours de route cette année.

Pas encore de date de sortie pour Sword and Fairy 4: Remake, qui est prévu sur PC.