Super Mario Bros. Wonder : Un nouveau Mario 2D annoncé pour le 20 octobre sur Switch

Les champignons ne lui suffisent plus

Sans doute la plus grosse surprise de ce Nintendo Direct, Super Mario Bros. Wonder s’est annoncé avec un paquet de séquences de gameplay qui donnent l’eau à la bouche. En tout cas, cet épisode fait clairement table rase de la périodes des jeux « New Super Mario. Bros » pour enfin se renouveler. Cela passe d’abord par une nouvelle direction artistique plus sauvage, sans pour autant trop dénaturer les habitudes artistiques de la série.

Le gameplay ne semble pas non plus en reste en matière de créativité avec, notamment, l’ajout d’un nouveau pouvoir, la Fleur Prodige. Celle-ci permet de complètement changer le décor avec des tuyaux qui prennent vie, des hordes d’ennemis qui apparaissent ou encore des changements d’apparence pour certains personnages. On se croirait presque dans un trip psychédélique.

Au niveau des personnages jouables, le jeu de plateforme vous permettra de jouer Mario, Luigi, Toad, Peach, Daisy et Yoshi (que l’on pourra chevaucher). Ce casting bien rempli va également servir pour jouer en coopération avec des amis jusqu’à 4 joueurs. On imagine que le titre n’a pas encore entièrement déballé sa boîte à merveilles, mais la fin du trailer nous a donné un petit aperçu d’un nouveau pouvoir assez intriguant qui permet à Mario de se transformer en éléphant. On ne se retient pas non plus de dire que la bande-son de ce nouveau Mario semble très prometteuse.

Super Mario Bros. Wonder sera disponible le 20 octobre prochain exclusivement sur Nintendo Switch.