Super Mario Bros. Wonder : Nintendo dévoile plus de 20 minutes de gameplay pour ce nouvel épisode

Super Mario Bros. Wonder compte bien bousculer la formule traditionnelle des jeux Mario en 2D avec l’intégration de mécaniques inédites et innovantes, couplées à de nouvelles animations qui nous font instantanément tomber sous le charme de cet épisode. Le titre a eu droit à son propre Nintendo Direct la semaine dernière afin de nous présenter toutes ses subtilités, mais Nintendo a aussi organisé un Nintendo Treehouse ce week-end, qui coïncidait avec la tenue de la PAX West. On a donc pu assister à une séquence de 20 minutes de gameplay pour en apprendre plus sur ce Super Mario Bros. Wonder.