Super Mario Bros : La presse descend le film, mais le public l’adore

De quoi diminuer les chances d’un excellent lancement ?

On peut penser ce que l’on veut de Rotten Tomatoes, mais le site peut parfois être capital dans le succès ou non d’un film. Le cinéma, ça coûte cher, et une partie du public se fie parfois aveuglément à la moyenne d’un film pour savoir s’il va se déplacer ou non en salles. Voir Super Mario Bros récolter un très timide score de 54% a donc de quoi surprendre, surtout quand on s’attendait à un hit en puissance.

En consultant un peu les critiques formulées envers le film, on retrouve principalement l’argument d’un film placé en pilote automatique, qui est certes un spectacle visuel très réjouissant, mais qui serait avant tout une pub géante pour Nintendo et qui ne raconterait pas grand-chose. Après tout, les jeux Mario ne racontent rien non plus, mais une partie de la presse s’attendait à ce que la licence s’adapte au médium sur lequel elle est transposée, en adoptant une narration un peu plus riche. Les easters eggs à foison ne font pas non plus le bonheur des non-initiés, ceux-ci étant décrits comme peu imaginatifs et moins bien dosés que dans un LEGO Movie, pour ne citer que lui. Enfin, le cas de Chris Pratt (Mario) n’arrange rien tant le comédien semble faire le minimum syndical ici.

Mais tout n’est pas tout noir. Si l’on jette un œil du côté de la presse JV, le film est globalement plébiscité et rend parfaitement honneur à la licence, tout en étant très agréable à regarder. Tout comme chez le public, qui affiche un score Rotten Tomatoes de 98% à l’heure où nous écrivons ces lignes. Comme toujours, c’est le public qui a le dernier mot, et on vous encourage évidemment à vous faire votre propre avis en salles si vous le pouvez.

La suite de la semaine sera intéressante à analyser car malgré ce camouflet du côté de la critique, le film peut viser un lancement à 225 millions de dollars grâce au week-end de Pâques. Affaire à suivre.