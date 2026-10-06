Suite aux licenciements chez Undead Labs, State of Decay 3 va avoir droit à quelques changements

Une industrie encore plus dangereuse en indépendant

Malgré ces remous chez Undead Labs, State of Decay 3 est encore en développement avec une sortie à l’horizon 2027. Mais puisque la production continue sa route avec pas mal d’artistes en moins, cela se répercute forcément sur les ambitions autour de ce projet. Chez The Game Business, Philip Holt, qui est à la tête d’Undead Labs, promet que l’échelle du jeu n’a pas eu besoin d’être complètement revue, mais que le studio a eu besoin de « faire quelques changements », car opérer en indépendant est plus dangereux :

« Au sein des studios internes, l’idée pour State of Decay a toujours été qu’avec un soutien adéquat, le titre pourrait atteindre le statut de licence majeure, aux côtés de certaines des plus grandes marques de l’écosystème Xbox. En tant qu’entreprise indépendante, nous devons assurer notre survie et maintenir une structure durable qui nous permette non seulement de franchir l’étape du lancement, mais aussi de vivre avec les revenus que nous produirons ensuite. »

Holt précise que conserver toute l’équipe aurait été difficile, surtout dans une région du monde où les salaires sont plus hauts qu’ailleurs. Pour baisser les coûts de la production, Undead Labs bénéficie du support de studios externes, trois plus précisément, à savoir Virtuos, Wushu et Blind Squirrel. Il a aussi fallu que Holt crée l’entreprise Full Measure, l’entité qui a permis de racheter Undead Labs des mains de Xbox. Tous les actionnaires de cette boîte sont des employés d’Undead Labs, même si on ignore de combien de personnes il est ici question.

Le Game Pass a beaucoup aidé la licence

Holt est également revenu sur l’histoire du studio sous la bannière Xbox, notamment sur le fait que le jeu a été annoncé trop tôt. Plusieurs affaires de mauvaise gestion sont survenues au fil des années au sein d’Undead Labs, mais Holt s’attarde ici sur la forme de pression qu’il a pu ressentir lorsque Microsoft a enchaîné les acquisitions, ce qui aurait poussé le studio à vite montrer qu’il travaillait sur State of Decay 3 pour se mettre à l’abri d’éventuelles économies :

« Je pensais que Microsoft n’en avait pas terminé avec les acquisitions, mais je ne m’attendais pas non plus à ce qu’ils continuent à racheter de petits studios car je supposais qu’ils allaient racheter de gros noms. Je craignais un peu que nous soyons absorbés ou écartés avant même d’avoir eu l’occasion de dévoiler au monde ce sur quoi nous travaillions. C’était donc un moyen de se mettre en avant. On annonçait State of Decay 3, le public savait que le jeu était en développement, et nous présentions une bande-annonce pour illustrer notre vision. »

Pas complètement fâché pour autant avec Xbox, Undead Labs sortira toujours State of Decay 3 sur le Game Pass. Un service dont Holt vante les mérites :

« Je ne pense pas que nous en serions là aujourd’hui sans le public du Game Pass. Encore aujourd’hui, nous voyons arriver plusieurs milliers de nouveaux joueurs chaque jour. L’avantage de State of Decay, c’est que c’est un jeu avec de la rétention. D’après mes dernières observations, environ la moitié de nos utilisateurs actifs mensuels jouent au titre depuis près de deux ans, et un quart depuis plus de cinq ans. Certes, beaucoup de joueurs issus du Game Pass essaient le jeu, se disent que ce n’est pas pour eux et s’en vont. On le constate beaucoup. Mais les joueurs qui restent sur le long terme deviennent des fans de la licence et s’intéressent aux autres épisodes tout en attendant avec impatience State of Decay 3. Cela nous a vraiment permis de passer à la vitesse supérieure. »

State of Decay 3 sortira aussi sur PC et PS5.