Suite à son succès sur consoles, Fantasy Life i: La Voleuse de temps débarquera cet été sur mobiles

Le cross-play et le cross-save seront présents

On le voit avec le prochain Professeur Layton, Level-5 n’a désormais plus envie de limiter ses jeux à certaines plateformes, et préfère en viser le maximum possible pour augmenter la rentabilité de chaque projet. C’est dans cette optique que Fantasy Life i: La Voleuse de temps s’apprête à sortir sur les mobiles iOS et Android. Ce nouveau portage a été annoncé lors du Level-5 Visions, avec une sortie calée au cours de l’été à venir, sans date plus précise à se mettre sous la dent.

Cette version du jeu proposera du cross-play ainsi que du cross-save, ce qui veut dire que vous pourrez reprendre votre partie entamée sur consoles via votre smartphone. Il s’agit donc du même jeu, avec les mêmes fonctionnalités et toutes les mises à jour sorties jusqu’à présent. Il sera simplement adapté aux contrôles tactiles, comme on peut le voir dans ce premier teaser.

Fantasy Life i: La Voleuse de temps est aussi disponible sur PC, PS4, PS5, Switch, Switch 2 et Xbox Series.